Victor Pedreira lança primeiro CD em show na Cultura

O cantor, compositor e guitarrista Victor Pedreira lança o seu primeiro CD nesta sexta-feira, 15, às 19h30 no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping. O artista vai apresentar ao público o disco "Pedreira" em show gratuito e, logo depois, haverá uma sessão de autógrafos.

Com produção assinada por André T e pelo próprio Victor, o álbum reúne quatro canções inéditas, a exemplo de "Sempre Aqui" e "Partida", feita em homenagem aos seus pais. "Pedreira" traz ainda três regravações da banda Trilha Urbana, da qual Victor foi vocalista no ano de 2008, além de cinco releituras do EP "Cartas na Mesa",

Victor estará acompanhado por Reni Almeida (bateria), Márcio Mantargil (baixo), Bruno Michel (guitarrista) e Paulo Santana (teclado) e vai revelar a história de cada canção, como elas surgiram, quais as suas principais inspirações, entre outras curiosidades.

adblock ativo