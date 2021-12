VI Encontro de Danças e Músicas do Mundo traz convidados internacionais

Entre os dias 27 e 31 de janeiro será realizado na praia de Busca Vida, o VI Encontro de Danças e Músicas do Mundo - Dançando pela Paz. o evento, sediado Centro de Estudos Universais, acontece no Bahia Plaza Resort e está com inscrições abertas até o dia 27. O valor é R$ 800.









