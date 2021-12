Durante uma entrevista num programa ao vivo no canal britânico iTV, a ex-participante do Big Brother do Reino Unido Lateysha Grace foi desafiada pelo apresentador Rylan Clark a fazer um 'twerk', uma espécie de dança. Só que o rebolado não saiu tão bem e o vestido da Grace rasgou nas costas.

Após ter ficado com o bumbum à mostra, ela, o apresentador e outros convidados do programa caíram no riso. O vídeo do ocorrido foi compartilhado por milhares de pessoas em todo o mundo, e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Estadão Conteúdo Vestido de ex-participante do 'Big Brother' britânico rasga em programa ao vivo

adblock ativo