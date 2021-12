Versos e sons com cores e tons vindos da Paraíba

Duas vozes femininas de origem paraibana se unem, nesta quarta-feira, 16, para uma celebração musical com olhar afetivo das cantoras e compositoras para o Estado natal. Versos, Prosa e Paraíba é o título do show que Flávia Wenceslau e Socorro Lira apresentam no palco do Teatro Sesi – Rio Vermelho.

Segundo elas, a idéia é fruto do desejo das duas de mostrarem ao público baiano pontos em comum e idéias sonoras individuais de cada uma – que se complementam na unidade inequívoca de quem faz música em bases bem brasileiras.

Flávia Wenceslau é dona de uma voz marcante, de afinação impecável. Em 2007, ela ganhou o Troféu Caymmi com o CD Agora (Melhor Disco Regional). Em 2006, lançou Quase Primavera e, na seqüência, uma coletânea com 11 faixas.

Em canções como Louvado Seja, Quatro Elementos e Desatador de Nós, todas assinadas por ela (como as demais), Flávia exibe boa técnica vocal, com grande extensão, bons improvisos, precisão e variação rítmica, que honram a tradição paraibana de conterrâneos como Jackson do Pandeiro e Marinês.

Socorro Lira, por sua vez, é natural do sertão, nascida na cidade de Brejo do Cruz, tendo permanecido na zona rural até os 14 anos. Da roça, mudou-se para Campina Grande, onde estudou música e começou a gravar. Em 2001, o CD Cantigas e, em 2003, Cantigas de Bem Querer e Ciranda, Coco-de-Roda e Outros Cantos. Em 2004, se mudou para São Paulo e, entre aquele ano e 2007, lançou os discos Pedra de Amolar, As Liras Pedem Socorro, Intersecção – A Linha e o Ponto e Desencosta da Parede.

Criadora do projeto Memória Musical da Paraíba, fez diversos shows pelo Brasil e em países da Europa, tendo recebido o Prêmio Europa 98 da Associazione Senza Frontiere (Milão - Itália).

AUTORAIS – Uma característica que une as duas é o tom autoral das obras. Em seus dois CDs, Flávia traz, além do forró, ritmos que revelam versatilidade, mesclando arranjos de violão, violoncelo, flauta e percussão. A poética versa, sobretudo, sobre sentimentos como amor e esperança, interpretados com muita entrega pela cantora.

São características, guardadas as devidas individualidades, do trabalho de Socorro Lira, que, dentre as diversas apresentações solo e em coletivos musicais, traz no currículo a trilha do curta A Espera, de Vera da Luz, filme rodado no Rio Grande do Sul

em 2003.

