Versos de Camões escondem segredos em Misterius in Versus

O bibliotecário Eduardo trabalha no arquivo público, em Portugal. Ao se deparar com alguns documentos históricos que pode revelar o local do hipotético túmulo de Maria Madalena, guardada pelos Templários. As

pistas teriam sido deixadas por Luís de Camões em Os Lusíadas. As aventuras de Eduardo movimentam Misterius in Versus, livro escrito pelo carioca Antônio Marcos Correia, que chega às livrarias a partir de 14 de agosto.

Filhos de portugueses, Antônio Marcos não teve dificuldades em citas os lugares históricos do país lusitano. "Pesquisei muito para escrever e fazer todo o enredo reunindo o fato ficcional da história com acontecimentos reais", explicou, em entrevista por telefone.

A aventura se passa majoritariamente no Brasil e em Portugal, mas há capítulos em outros países europeus. Antônio se inspirou em escritores como Dan Brown, mas deu um toque luso-brasileiro à aventura. "Os Templários foram para Portugal e busquei fala sobre mistérios dos templários portugueses. Estou puxando a brasa para a nossa sardinha", brincou.

