Versão feminina de Coringa faz sucesso na internet

Uma alemã criou a versão feminina do Coringa, arqui-inimigo de Batman, e está fazendo sucesso na internet. A garota, que também já se vestiu de Harley Quinn, namorada de Coringa, resolveu encarnar o bandido.

"Eu libeeeeerei o Coringa. A ideia era tão quente que eu tinha que fazer, estou muito satisfeita. A única coisa que me incomoda é que a camisa não tem o tom de verde que deveria ter... e minhas meias são rosa com cinza, em vez de roxo com verde. D:", disse a jovem.

Apesar da maioria dos internautas aprovarem a sua versão do personagem, clamam para que não surja a versão masculina de Harley Quinn.

adblock ativo