Verissimo vem respondendo bem ao tratamento, diz hospital

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre. O seu estado de saúde ainda é grave.

Boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (23) informa que o escritor está respirando com a ajuda de aparelho, tem feito hemodiálise e vem respondendo bem ao tratamento.

Internado desde quarta-feira (21) com um quadro de infecção generalizada, Verissimo continua sedado. De acordo com o superintendente médico do hospital, a causa da infecção está sendo estudada.

Luis Fernando Verissimo, além de escritor, é jornalista e tem mais de 60 obras publicadas, entre elas O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada.

