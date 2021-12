“Vergonha não leva à aprendizagem”, diz Willow Smith sobre cultura do cancelamento

A atriz e cantora estadunidense Willow Smith criticou a cultura do “cancelamento”, durante o décimo terceiro episódio do programa da família Smith, Red Table Talk, que foi ao ar no feriado especial. Em certo momento, durante o episódio, Jada puxou a pauta do “cancelamento da cultura”.

De acordo com informações do Portal Rap Mais, Willow afirmou que a cultura do cancelamento é muito predominante neste momento. “Estou vendo pessoas envergonhando outras pessoas, dizendo coisas terríveis, envergonhando as pessoas pelo que elas estão escolhendo dizer ou envergonhando as pessoas por não dizerem nada. Mas sinto que, se realmente queremos mudar, vergonha não leva à aprendizagem”, declarou a artista.

A ativista Tamika Mallory, que esteve presente na edição junto com a Dra. Angela Davis, completou dizendo que cancelar a cultura é um pouco perigoso, pois ninguém é perfeito e é um espaço difícil de ser manobrado, já que as pessoas precisam cometer erros, crescerem e aprenderem, porém mostrando que estão dispostas.

“Estou esperando ser cancelada em algum momento”, comentou Jada. Em seguida, Tamika afirmou: “Se você não foi cancelado, não estará realmente aparecendo”, disse.

Assista ao episódio completo abaixo:

Da Redação

