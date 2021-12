Vento Festival terá Johnny Hooker e Russo Passapusso

Johnny Hooker, Karina Buhr, Jaloo, Filipe Catto, Serge Erege, Russo Passapusso e Aláfia são as principais atrações do Vento Festival, que será realizado em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, entre os dias 9 e 12 de junho. O evento se destaca por fugir do mainstream e apresentar novos nomes da música independente.

Em 2016, O Vento chega à segunda edição. No ano passado, o line-up contou com as performances de Tulipa Ruiz, Céu e a banda O Terno. Com entrada gratuita, os shows acontecerão na Praia do Perequê e o espaço terá também uma área de descanso, com redes e praça de alimentação. Ainda em 2015, mais especificamente no mês de julho, o alto fluxo de turistas congestionou a chegada e a fila da balsa causou atraso na programação do festival.

Nas Oca Makers, estruturas de domo montadas a alguns metros do palco, serão realizados debates sobre sustentabilidade, diversidade e música. Ali também acontecerão DJ sets, capitaneados pela crew da Free Beats. Mauro Farina aka Mission Sabotage, Beat Flavour e Tahira vão comandar as picapes durante os quatro dias de evento.

O Vento se consolida como festival de suma importância para artistas da nova safra. No ano passado, a revelação foi a cantora Norma Nascimento, que com rimas fáceis, letras doces e a mescla entre a poesia de Cartola e a malandragem de Noel Rosa conquistou o público que marcou presença em Ilhabela.

As atrações de 12 de junho, último dia do festival, devem ser confirmadas pela organização do Vento Festival na próxima semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

