Venda online para show de McCartney em SP está encerrada

A venda de ingressos online para o show de Paul McCartney em São Paulo, no dia 25 de novembro, está encerrada. A bilheteria oficial, que abriu às 10h desta sexta-feira, 17, ainda tem ingressos disponíveis e está funcionando normalmente (a bilheteria fica no Estádio do Pacaembu, na Rua Itápolis, Bilheteria do tobogã, lado ímpar). O show ocorre no dia 25 de novembro, na nova Allianz Parque, o estádio do Palmeiras.

No total, serão vendidos 45 mil ingressos. O ex-Beatle também se apresenta em Vitória, no dia 10 de novembro, e no dia 23 em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Ingressos para o show em Brasília ainda não foram disponibilizados.

