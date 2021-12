Venda de ingressos para terceiro show do U2 começa nesta segunda

A partir da 0h desta segunda-feira, 20, estará à venda os ingressos para o terceiro show do U2 em São Paulo. Além dos dias 9 e 10 de abril de 2011, o grupo irlandês também subirá ao palco no Estádio Morumbi no dia 13. A venda terá início na internet, através do site Tickets For Fun (acesse aqui ), promotora do evento.









