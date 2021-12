Venda de ingressos para show extra de Beyoncé é adiada

Início da venda de ingressos para show extra de Beyoncé no Rio de Janeiro foi adiada. Segundo a HSBC Arena, organizadora do evento, "a necessidade de uma adequação operacional" foi o motivo do adiamento. As novas datas para compra dos bilhetes serão informadas em breve. Todos os procedimentos informados anteriormente devem ser realizados normalmente.



A cantora norte-americana fará um segundo show no Rio de Janeiro, no dia 8 de fevereiro, na Arena HSBC, na Barra da Tijuca. As entradas para o show do dia 7 de fevereiro na capital carioca esgotaram em apenas cinco dias, por isso a produção resolveu realizar uma nova apresentação para os fãs brasileiros. O cadastramento prévio para garantir o ingresso para o segundo show teve mais de 6 mil reservas.



Esta é a primeira vez que Beyoncé se apresenta no Brasil. Além do Rio de Janeiro, a cantora também se apresentará em Florianópolis (dia 4 de fevereiro, no Parque Planeta), em São Paulo (dia 6 de fevereiro, no Estádio do Morumbi), e Salvador (dia 10 de fevereiro, no Parque de Exposições de Salvador).



Em São Paulo e na capital baiana, as apresentações da cantora terão a participação de Ivete Sangalo.



Preços para a apresentação extra:



Pista Premier - 750,00 (inteira) 375,00 (meia)

Pista Comum - 400,00 (inteira) 200,00 (meia)

Cadeira Nível 1 - 500,00 (inteira) 250,00 (meia)

Cadeira Nivel 1 com visão parcial – 300,00 (inteira) 150,00 (meia)

Cadeira Nível 3 - 190,00 (inteira) 95,00 (meia)

Cadeira Nivel 3 com visão parcial - 120,00 (inteira) 60,00 (meia)



adblock ativo