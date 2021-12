Venda de ingressos para show de Pato Fu em Salvador começa nesta 5ª

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui



Os ingressos para o show da banda Pato Fu em Salvador começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 14, na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA), localizada no bairro do Campo Grande, e nos postos de vendas nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi. Os bilhetes custam R$40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).







O grupo mineiro fará show na capital baiana no dia 27 de novembro, na Concha Acústica do TCA, a partir das 18h. Na ocasião, a banda liderada pela vocalista Fernanda Takai lançará o novo disco, intitulado “Música de Brinquedo”. Canções conhecidas do Pato Fu, que fazem parte de outros álbuns, também deverão estar no repertório.









adblock ativo