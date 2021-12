Venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa em abril

A organização do festival Rock in Rio divulgou nesta segunda-feira, 14, a data oficial em que será aberta a venda de ingressos para a edição 2019 do evento. A partir das 19h do dia 11 de abril, o público geral vai poder adquirir os bilhetes de entrada por meio do site www.rockinrio.com .

No final do ano passado, no mês de novembro, o Rock in Rio chegou a realizar uma venda antecipada de ingressos, que teve 198 mil Rock in Rio Cards vendidos em apenas duas horas. O "Card" dá acesso a um dia de festival, numa data a ser escolhida posteriormente pelo comprador. O preço cobrado em novembro foi de R$ 495 a inteira. O preço do ingresso comum do Rock in Rio para a venda que se inicia em 11 de abril ainda não foi divulgado.

Este ano, o Rock in Rio será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e ainda em 3, 4, 5 e 6 de outubro. Por enquanto, apenas as atrações da segunda semana de Palco Mundo foram reveladas. No dia 4, se apresentam Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura. Dia 5, se revezam P!nk, Black Eyed Peas e Anitta. Já no dia 6, encerrando o festival, estão Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.

Já no palco secundário, o Sunset, já foram confirmados os nomes de Seal, Jessie J, Slayer e Charlie Puth. O evento, em 2019, terá ainda outras áreas com atrações especiais. O Espaço Favela vai apresentar artistas descobertos nas comunidades do Rio de Janeiro, como a banda Canto Cego, Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr e a dupla de funkeiros Cidinho e Doca. Já o espaço Rota 85, criado em referência à famosa rodovia Rota 66, nos EUA, vai relembrar o primeiro ano de Rock in Rio, com direito a decoração vintage, uma borracharia, um bar com memorabilia dos 34 anos de evento, um posto de gasolina e mais atrações.

