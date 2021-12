Venda de ingressos para o Rock in Rio 2015 começa dia 18

Os ingressos para a próxima edição do Rock in Rio começam a ser vendidos pela internet no próximo dia 18 de novembro a partir das 10h. As entradas vão de R$ 160 a R$ 320. A edição de 2015, que será realizada nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro do ano que vem, vai comemorar os 30 anos do festival. As únicas apresentações confirmadas até o momento são a da cantora Katy Perry e do músico John Legend.

Assim como na edição de 2013, o fã que adquirir o chamado Rock in Rio Card poderá escolher em qual data pretenderá usá-lo, antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem - a escolha poderá ser feita de 2 de fevereiro a 2 de abril de 2015. Por ser uma venda especial, o limite de compra é de até quatro entradas por cliente, sendo uma meia-entrada por CPF.

A edição Las Vegas nos Estados Unidos, será antes da edição Rio, nos dias 8, 9, 15 e 16 de maio de 2015. Nos Estados Unidos, o Metallica, que também já passou pelas edições brasileiras de 2011 e 2013, está confirmado, assim como a banda Linkin Park, outro nome do Palco Mundo norte-americano.

adblock ativo