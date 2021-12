Venda de ingressos para Lollapalooza 2016 começa no dia 2 de setembro

A venda de ingressos para a edição 2016 do festival Lollapalooza terá início no dia 2 de setembro, a partir das 10 horas. De acordo com a organização, o primeiro lote de Lolla Pass (R$ 660 inteira e R$ 330 1/2 entrada), que dá direito a dois dias do festival, poderá ser comprado via internet, no site www.ticketsforfun.com.br, além dos pontos de venda.

Em São Paulo, os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 12h do mesmo dia, na bilheteria do Citibank Hall.

Criado por Perry Farrell, o Lollapalooza 2016 será realizado dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261). As atrações desta edição ainda não foram divulgadas.

