Venda de ingressos para ensaio do Harmonia começa segunda

Começa nesta segunda-feira, 12, a venda de ingressos para "A Melhor Segunda-feira do Mundo", tradicional ensaio de verão do Harmonia do Samba. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) e podem ser comprados na Ticketmix, Pida,| Balcão de Ingressos e Line Bilheteria.

Para a primeira noite da temporada, que será pela primeira vez no Estádio de Pituaçu, dia 9 de janeiro, o público vai curtir o show do cantor Belo, além da apresentação do Harmonia do Samba.

