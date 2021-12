Vencedores do Prêmio Multishow serão conhecidos esta noite

Inspirada nos grandes eventos esportivos que o Brasil sediará nos próximos anos, a 20ª edição do Prêmio Multishow vai eleger os melhores da música em 15 categorias nesta terça-feira, 3, na Arena da Barra, Rio de Janeiro. Apresentada por Ivete Sangalo e Paulo Gustavo, a premiação começa às 22h, com transmissão ao vivo pela TV e pelo site premiomultishow.com.br.

Neste ano, o prêmio ganha uma nova categoria: Nova Canção, na qual participam músicos não conhecidos pelo grande público. A atração conta também com números musicais inéditos como Caetano Veloso com Emicida e Zezé de Camargo & Luciano com Paula Fernandes. Também fazem show Anitta, Naldo, Ivete Sangalo, Sorriso Maroto e Skank.

Baianos

Os artistas baianos marcam presença nas indicações do Prêmio Multishow 2013. Indicados pelo superjúri, Caetano Veloso concorre na categoria Melhor Disco com Abraçaço. Baby do Brasil disputa a categoria Melhor Show com Baby Sucessos e Caetano Veloso com Abraçaço e Lucas Santtana concorre na categoria Nova Canção com Now No One Has Anything.

Nas categorias decididas por voto popular, Ivete Sangalo e Claudia Leitte disputam o prêmio de Melhor Cantora e Melhor Música com Dançando e Largadinho, respectivamente. A banda Chiclete com Banana está entre os indicados para o prêmio de Melhor Grupo. Na categoria Melhor Show também disputam Caetano Veloso e Ivete Sangalo.

Votação

Assim como no ano passado, a edição 2013 do Prêmio Multishow conta com a participação de dois júris. O júri especializado, composto por jornalistas, críticos, músicos e profissionais da indústria fonográfica, escolhe os vencedores em quatro categorias: versão do ano, novo hit, melhor clipe e música compartilhada.

Já o superjúri, formado por dez profissionais especializados, fará um debate ao vivo - com transmissão pelo site - sobre a eleição dos vencedores nas categorias especiais Melhor Disco, Artista Revelação, Melhor Show e Nova Canção.

O público escolheu os melhores do ano nas categorias Cantor, Cantora, Grupo, Música, Show, Experimente e Música Chiclete. A votação popular foi feita pela internet, até ontem. O Multishow também vai entregar o prêmio Mais Mais, para o artista com mais seguidores no Twitter e Instagram, mais curtidas na FanPage do Facebook e mais views no Youtube.

