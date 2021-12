Vencedora do Prêmio Jabuti ministra curso sobre direção de arte em Salvador

A diretora de arte Vera Hamburger, vencedora do Prêmio Jabuti em 2015, ministra a oficina 'Direção de Arte Cinematográfica' em Salvador. Os encontros acontecem de 4 a 6 de setembro, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico. O curso, que terá incío às 14h, faz parte da primeira etapa do projeto 'Labcine', com o objetivo de democratizar o acesso à formação profissional em áreas do setor audiovisual na Bahia.

Promovida pelo Núcleo Baiano de Animação e Stop Motion (Nubas), a formação visa a promover um mergulho no universo visual do cinema e nas técnicas que envolvem o trabalho de um diretor de arte. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Nubas.

Vera Hamburger é arquiteta e atua, desde 1985, nas áreas da direção de arte e cenografia para teatro, dança, ópera, cinema e exposições. A diretora tem mestrado em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (USP) e foi responsável pela direção de arte de filmes como “Carandiru”, de Hector Babenco, além de programas televisivos. É autora do livro 'Arte em Cena, a Direção de Arte no Cinema Brasileiro', que recebeu o Prêmio Jabuti 2015.

