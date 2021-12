Velório de Lúcio Mauro será aberto ao público, no Theatro Municipal

O velório do ator e comediante Lucio Mauro será realizado hoje, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 14h. A cerimônia será aberta ao público. Lucio Mauro, nome artístico de Lucio de Barros Barbalho, considerado no meio artístico um dos pioneiros na televisão no Brasil, morreu na noite de sábado, aos 92 anos.

Ele estava internado há cerca de quatro meses na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro e tinha problemas respiratórios depois de sofrer, há três anos, um acidente vascular cerebral (AVC). Lucio Mauro trabalhou nas emissoras de televisão Rio, Tupi, Excelsior e Globo. O ator deixa cinco filhos, cinco netos, dois casamentos. Um de seus personagens marcantes na TV foi o Fernandinho, casado com Ofélia, interpretada pela atriz Claudia Rodrigues, no Zorra Total.

Tal pai, tal filho

Emocionado, seu filho, Lucio Mauro Filho, também ator e comediante, despediu-se do pai nas redes sociais, onde deixou clara a influência que Lucio Mauro lhe deixou.

"Papai foi um pioneiro, saiu do teatro de estudante lá no Pará, foi pro Recife, fez rádio, inaugurou a televisão no Nordeste e, de lá, veio para o Rio de Janeiro pra se tornar um dos maiores artistas deste país. Me influenciou em tudo. O homem que sou, o artista, o pai de família, o amigo. Eu nada seria sem seus ensinamentos".

"Tivemos o prazer de trabalhar juntos, na TV, no Teatro, no Cinema e na Publicidade. Rodamos o Brasil colocando nossas vidas a serviço da arte, em Lucio 80-30, quando ele teve a chance de dividir o palco com os filhos". Lucio Mauro Filho disse da alegria que o pai teve de conhecer Liz, "a neta inesperada que chegou pra promover o ciclo da vida".

adblock ativo