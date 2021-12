Veja outras opções de festas de Réveillon fora dos circuitos tradicionais

Quando se pensa em Réveillon de Salvador, algumas atrações já aparecem à cabeça sem querer, por osmose. A roupa, na maioria das vezes, é branca, em busca de paz. Mas e quem quiser usar preto e ouvir rock? Pode também.

Em comemoração à virada de 2016 para 2017, a cidade conta com opções de estilo como o pop, a MPB e a axé music, representados pela Cavern Beatles, Herbert & Richard, Márcia Castro e Mukindala, nova banda sob tutoria de Carlinhos Brown.

O grupo orientado pelo cacique é formado por vários músicos, mas tem como comissão de frente a cantora Paula Sanffer, ex-participante do The Voice, o cantor Rafa Chagas e o percussionista Gato Preto.

Eles lançam a banda no Pré-Réveillon no Armazém Hall, que será comandado pelo próprio Carlinhos Brown. “São cinco músicas autorais de Brown e o resto é releitura de nomes como Djavan e Gerônimo”, afirma Rafa Chagas.

Se o ano é novo, sonoridades diferentes precisam ser conhecidas. Com a sua guitarra percussiva, Gato Preto se junta aos demais da Mukindala para mostrar o parambandam.

“Lá na comunidade do Candeal as pessoas não sabiam que era merengue e a gente falava parambandam”, declara Chagas.

Ademais, a Munkidala, que significa qualidade de Nanã com Ogum, tem como proposta ser dançante, com passos que serão puxados por Chagas, responsável por organizar a coreografia com Gil Alves.

"Há um êxito nos movimentos comunitários de grandes músicos e há uma decepção no escoamento disso. A qualidade de percussionistas e guitarristas que a Bahia tem é surpreendente, o próprio movimento axé não consegue absorver. Quando olho para o talento deles, penso: ‘Meu Deus! Tá na hora de mostrar isso pro mundo’”, comenta Carlinhos Brown.

Com que roupa? Preta!

Nos Jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, na ladeira da Barra, acontecerá o Réveillon da Baía com as atrações Cavern Beatles, Herbert & Richard, Marsala, Ari Jorge e DJ Pinguim.

Como um dos integrantes das duas primeiras bandas, Eric Assmar conta sobre a festa: “Acontece há vários anos e é voltada para um pessoal que gosta de outro tipo de gênero. As pessoas querem ouvir música boa, não tem muito a ver com música de balada”.

Para a noite, como já sugere o nome, Cavern Beatles canta músicas da banda britânica, e também sucessos de Elvis Presley, The Rolling Stones e Jovem Guarda. Já Herbert & Richard tem como foco canções de cinema, mas cede espaço para música pop em geral.

Partículas de MPB

Assim como o Réveillon da Baía tem como um dos objetivos agradar não só pessoas que gostam de rock, o Réveillon das Artes, na Vila Caramuru, segue com o mesmo propósito.

“No repertório, músicas do meu disco Eletrobailada, mas não só. Lá estarão diversas pessoas, não só meu público. O Réveillon das Artes transcende o meu show”, declara Márcia Castro, uma das atrações da festa.

Ela cantará na mesma ocasião que Bailinho de Quinta, Nelson Rufino e Fora da Mídia. A festa contará ainda com a intervenção dos Palhaços do Rio Vermelho e do ator Ricardo Castro, além da gastronomia da Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe). “O Réveillon das Artes se mistura com o Rio Vermelho, a ideia é reunir os artistas do bairro”, afirma Márcia.

Serviço

Réveillon das Artes - Vila Caramuru Rio Vermelho R$ 100 / Sáb, a partir das 21h

Réveillon da Baía - Igreja de Santo Antônio da Barra - Barra / R$ 390 (all inclusive) em 3x sem juros / Sáb às 21h

Armazém Hall - Villas do Atlântico / R$ 140 (meia-camarote) e R$ 80 (pista-meia) / Nesta sexta, às 21h

