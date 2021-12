Veja onde assistir ao jogo Brasil x Alemanha

A Seleção Brasileira chegou à semifinal da Copa do Mundo e a torcida pelo hexa está ainda mais forte nesta terça-feira, 8. Embora o clima seja de tensão, por conta da saída do atacante Neymar e da suspensão do capitão Thiago Silva para a partida contra a Alemanha, às 17 horas, a cidade preparou uma programação especial para antes, durante e depois da transmissão do jogo.

Confira o roteiro que a Agenda 2+ preparou para os torcedores:



Fifa Fan Fest

Shows de Katê, Bereguedê, Folia Mamulengo, O Mundo Vai Sambar, Alex Costa, Microtrio, 5% (no minitrio, também após a partida), Léo Santana e Oito7Nove4. Farol da Barra - Barra. Gratuito. A partir das 13h.

Alavontê Depois do Baba

Os músicos Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé comandarão o agito após a disputa entre Brasil e Alemanha. Bar Caminho de Casa - Rua Anísio Teixeira, 161, loja 34, Shopping Boulevard 161, Itaigara. R$ 80 (fem) e R$ 100 (mas). A partir das 19h.

Katulê e Grupo Samborim

Bandas fazem a festa durante a transmissão do jogo Brasil x Alemanha. Botequim São Jorge - Rua Borges Reis, 160, Rio Vermelho (3334-8181). R$ 30. De 15h à 1h.

Pra Casar e André Lellis

O axé e o 'arrochanejo' vão invandir o espaço. A transmissão do jogo Brasil x Alemanha contará com shows das atrações e durante a transmissão, a cerveja Budweiser será dobrada. Nº 1 Futebol Bar - Bahia Marina, Avenida Contorno, Comércio. R$ 20 (fem) e R$ 30 (mas). A partir das 15h.

Torcida Chique

O grupo Samborim faz show ao vivo para celebrar o jogo Brasil x Alemanha. Para refrescar os ânimos durante a partida, roskas e chopp Devassa são dobrados. Municipal Lounge Bar - Avenida Paulo VI, 1647, Pituba (3035-8532). R$ 40 (mas) e R$ 25 (fem). Para quem doar uma lata de leite para a campanha "É Chique ser do Bem" ou nome na lista R$ 35 (mas) e R$ 20 (fem). A partir das 15h.



Torcida Brasil Olodum

A banda Olodum promove mais um encontro da Torcida Brasil Olodum, para mandar energias positivas para a Seleção Brasileira no jogo da semifinal contra a Alemanha. Largo do Pelourinho - Centro Histórico de Salvador. Gratuito. A partir das 16h.



Tuca Fernandes

Cantor é atração da festa Bud Mansion logo após o jogo Brasil X Alemanha, que acontece às 17h. Mansão Solar Cunha Guedes, Av. Sete de Setembro,2245, Corredor da Vitória. 18 anos. R$ 160 (feminino) e R$ 190 (masculino). À venda nos balcões Ticketmix. A partir das 16h.



É O Tchan

Quem for assistir ao jogo entre Brasil X Alemanha, no bairro Imbuí, poderá curtir um show da banda que promete agitar os torcedores após a partida. Para a ocasião, o público pode esperar um repertório animado, com sucessos da carreira do grupo a exemplo de "Melô do Tchan", "Dança da Cordinha", além do novo hit "Sabe de Nada Inocente". Praça do Imbuí. Gratuito. A partir das 16h.



Batifun, Água Fresca e Dj Allan's

O samba das bandas vão animar a Torcida Premium Zen durante a transmissão do jogo Brasil x Alemanha, pelas semifinais da Copa. O DJ Allan's também participa da festa. Zen Dining & Music - Rio Vermelho. R$ 100 (feminino) e R$ 120 (masculino). 18 anos. Vendas: Zen, Ticketmix, Pida e Line Bilheteria. Te.: (71) 3335-3335. A partir das 15h.



Vai Dar M

A festa Boteco da Vila trará a banda Vai Dar M para animar a transmissão do jogo Brasil x Alemanha. Armazém Vilas - Vilas do Atlântico. Tel.: (71) 3379-5360. R$ 20. A partir das 15 horas.

adblock ativo