Veja o trailer do filme Para Roma com Amor, de Woody Allen

A distribuidora Paris Filmes divulgou o trailer legendado de "Para Roma com Amor", novo filme de Woody Allen. O longa estreará no Brasil em 29 de junho.

Estrelado por Alec Baldwin, Penélope Cruz, Roberto Benigni, Jesse Eisenberg, Greta Gerwin e Ellen Page (além do próprio Allen), o filme é o primeiro em que o diretor norte-americano usa a capital italiana como ambiente de sua história. Na Europa, o cineasta já levou seus roteiros para Inglaterra, Espanha e França.

Em "Para Roma com Amor", a história segue vários personagens (americanos e italianos, locais e visitantes) em um percurso pela cidade italiana, mostrando os romances e aventuras nos quais eles se veem envolvidos.



Assista o trailer do filme Para Roma com Amor





