Veja a programação do final de semana prolongado em Salvador

O final de semana reserva boas opções para quem optou por permanecer no feriadão em Salvador. A agenda cultural da capital baiana conta, em sua maioria, com shows de artistas locais e nacionais, mas também há boas estreias no cinema, peças em temporada, exposições em cartaz e apresentações de grupos de dança.

Um dos destaques da programação musical é o show de Maria Rita e Jau neste sábado, 30, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, a partir das 22h. A apresentação faz parte do evento Sintonia Musical, que celebra a diversidade da música com um repertório que reúne os maiores sucessos dos dois cantores, além de canções que fazem parte de trabalhos mais recentes.





No show, Maria Rita será acompanhada de um trio composto por piano, baixo e bateria. O anfitrião da festa animará o público com os sucessos de sua carreira, a exemplo de “Flores da Favela”. Não ficarão de fora as novidades do seu trabalho, como a nova música que lançou, intitulada “Um Amor que eu Sinto por Você”. Os ingressos já estão sendo vendidos na Ticket Mix, Pida e no Balcão de Ingressos. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 80 (pista) e R$ 80 e R$ 160 (camarote).

Para quem gosta de samba, uma boa pedida é conferir o encerramento do projeto “Meu Cumpadre Ferreira”, no qual Mariene de Castro homenageia o cantor e compositor baiano Roque Ferreira. O O show será realizado nesta sexta-feira, 29, na Praça Pedro Archanjo, no Centro Histórico da capital baiana, a partir das 20h, e contará com a participação especial de Edil Pacheco, que dividirá o palco com a sambista.

O repertório será dominado por canções de autoria de Roque Ferreira. Algumas delas fazem parte dos dois álbuns de carreira de Mariene - “Abre Caminho” e “Santo de Casa”. Outras músicas que estão no set list são inéditas e feitas para a cantora. Sucessos do compositor gravados por outros artistas, como “Samba pras Moças”, “Água da Minha Sede” e “Pro Amor Render”, também podem fazer parte da apresentação. Os ingressos custam R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).





O final de semana prolongado conta ainda com a presença de João Bosco no 37º aniversário do Ilê Aiyê, nesta segunda-feira, 1º, a partir das 22h. O cantor e compositor mineiro fará um apanhado de sua carreira e mostrará também as novidades do seu último disco, intitulado “Não vou para o Céu, Mas já não vivo no Chão", no qual retoma a dobradinha histórica com o parceiro Aldir Blanc.

A apresentação do músico será realizada na sede do Ylê, na Senzala do Barro Preto, na Liberdade, após o tradicional cortejo dos percussionistas do grupo afro. A celebração do aniversário será animada também pela participação da banda Aiyê e do grupo Samba das Moças, que tem um trabalho focado no samba de roda do Recôncavo baiano. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (pista) e R$ 50 (camarote).

Cinema – Cinco filmes estreiam no circuito baiano nesta sexta-feira, 29. Das cinco produções, duas são nacionais e contam com diretores e atores conhecidos em seus elencos. “A Suprema Felicidade” é uma delas. O filme de Arnaldo Jabor leva para as telas as memórias do cineasta, que volta a trabalhar com cinema após um hiato de 20 anos.

Ambientada no Rio de Janeiro da década de 50 e 60, a produção conta a história de Paulo, dos seus 8 anos 18 anos. O personagem é interpretado por três atores. Jayme Matarazzo, que faz sua estreia no cinema, dá vida ao protagonista na juventude. Michel Joelsas (O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias) interpreta Paulo na fase da adolescência e Caio Manhente, quando criança.

O elenco do longa-metragem, lançado com cerca de 150 a 200 cópias em todo o país, conta ainda com Marco Nanini, Dan Stulbach, Mariana Lima, Elke Maravilha e Tammy di Calafiori, Maria Luísa Mendonça, Maria Flor e Ary Fontoura, além de outros. Produzido pela Ramalho Filmes e coproduzido e distribuído pela Paramount Pictures, "A Suprema Felicidade", tem 2h05 de duração.

Outro filme brasileiro que estreia nas principais salas é “Federal”, protagonizado por Carlos Alberto Riccelli e Selton Mello. No filme, Riccelli dá vida a um delegado que lidera um grupo especial de investigação que tem a missão de prender um traficante de drogas, interpretado por Eduardo Dussek). Os policiais que compõem o grupo são Dani (Selton Mello), Rocha (Cristovam Netto) e Lua (Cesário Augusto).

Além das produções nacionais, “As Múmias do Faraó”, “Contos da Era Dourada” e “Garfield - Um Super-Herói Animal” podem ser conferidos a partir desta sexta. Permanecem em cartaz “Tropa de Elite 2”, “Atividade Paranormal 2”, “O Solteirão” e “Juntos pelo Acaso”, além de outros.

Mais - Além da programação de cinema e música, há também boas opções de montagens, exposições e espetáculos de dança. Nos palcos da cidade, vários grupos teatrais e de dança baianos e internacionais se apresentam na edição 2010 do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac).

As peças “Mi Vida después”, da Argentina, “Companhia Brasileira de Teatro”, do Paraná, “Uma Vez, Nada Mais”, da Bahia e os espetáculos de dança “De Mim Não Posso Fugir, Paciência!”, de Portugal, e “À Flor da Pele”, do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), são algumas das atrações que podem ser conferidas neste final de semana.





