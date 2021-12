Veja a programação do final de semana em Salvador

Boas opções marcam a programação do final de semana na capital baiana, que contará com eventos musicais, estreias no cinema e no teatro. O “No Ar Coquetel Motolov” é um dos destaques da agenda cultural. Realizado em Recife todos os anos, chega a Salvador pela primeira vez e reunirá em três dias atrações locais, nacionais e a internacional Dinosaur Jr., dos Estados Unidos. A abertura será nesta sexta-feira, 22, na Zauber Multicultura.







No primeiro dia, se apresentam Guizado (SP) e Radiola. No sábado, a festa acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) e terá shows de Dubstéreo e das cantores Soko (França) e Céu. No domingo, também na Concha, sobem ao palco A Banda de Joseph Tourton (PE), Cidadão Instigado (CE) e o grupo de rock norte-americano.









Cantora Céu é uma das atrações do evento “No Ar Coquetel Motolov”

Jammil e Uma Noites recebe convidados em luau realizado neste sábado

Edson Fieschi e Carmo Dalla Vecchia protagonizam "Estranho Casal"

“Wall Street - O Dinheiro Nunca Dorme”, de Oliver Stone, é um dos filmes que estreia

