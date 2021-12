Veja a programação do final de semana em Salvador

Quase quatro anos depois do último show em Salvador e três anos após o anúncio de recesso por tempo indeterminado, Los Hermanos volta à capital baiana neste final de semana. O quarteto carioca fará show na Concha Acústica neste domingo e, por conta da grande procura do público baiano, também se apresentará na segunda-feira, 18. Os ingressos para o show já estão esgotados. Acabaram no mesmo dia em que foram colocados à venda.



Liderado pelos vocalistas Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, Los Hermanos encerra em Salvador a mini-turnê que realiza por capitais do Nordeste. Antes de desembarcar na cidade, a banda esteve em Recife, nesta sexta-feira 15, no Cabanga Iate Clube, e se apresenta em Fortaleza, neste sábado, 16, no Ceará Music.

Quarteto carioca faz apresentações neste domingo e segunda-feira na Concha Acústica

A apresentação na capital baiana deverá contar com algumas canções que fazem parte dos quatro álbuns de estúdio lançados pelo grupo – “Los Hermanos” (1999), “Bloco do Eu Sozinho” (2001), “Ventura” (2003) e “4” (2005). “A Flor”, “O Vento”, “A Outra” e “O Velho e o Moço” são algumas das músicas que devem estar no repertório. Apesar do reencontro, a produção da mini-turnê no Nordeste revelou que os quatro músicos não pretendem retomar o trabalho em grupo.



Mais - A cidade conta ainda com outras opções neste final de semana, tanto musicais quanto no cinema e no teatro. Além do show de Los Hermanos, outro destaque é o evento “Todo Mundo Vai”, que reunirá a cantora Ivete Sangalo, Psirico, Aviões do Forró, Jorge e Mateus, Pixote, Maria Cecília e Rodolfo, Chicabana e Harmonia do Samba.



A festa de camisa será realizada neste sábado, 16, no Parque de Exposições, Avenida Paralela, a partir das 15h30. Na ocasião, o grupo de pagode Psirico e a banda de forró gravarão DVD. Ivete Sangalo subirá ao palco para participar do registro dos dois trabalhos. Os ingresso custam R$ 35 (pista individual) e R$ 60 (casadinha); R$ 100 (camarote Pida!); e R$180 (feminino) e R$210 (masculino) para o camarote Cerveja & Cia.



Ivete Sangalo e Aviões do Forró são os destaques da festa "Todo Mundo Vai"

Para os adolescentes, uma das opções é conferir a performance da Hori, banda liderada por Fiuk, considerado o maior ídolo teen do momento no Brasil. O grupo fará show no sábado, a partir das 19h, no Bahia Café Hall, na Paralela. É a primeira vez que a Hori, formada em 2004, se apresentará na cidade.



Músicas já conhecidas dos adolescentes são a aposta para a apresentação, que faz parte de uma turnê por várias cidades do país. Algumas das canções integra a trilha sonora de “Malhação”, novela na qual o cantor Fiuk foi protagonista na 17ª temporada. “Quem sou eu” e “Só você”, além da nova música de trabalho “Diga que me Quer”, estarão no repertório. Os ingressos custam R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote) e R$ 70 (área vip). Os bilhetes podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix.



Teatro - O final de semana também reserva variadas opções nos teatros da cidade. O espetáculo do Bando do Teatro Olodum, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, é uma delas. O grupo baiano fará única apresentação da montagem “Áfricas” a R$ 1 pelo projeto Domingo no TCA, a partir das 11h deste domingo.





Bando do Teatro Olodum faz apresentação a R$ 1 no Teatro Castro Alves

"Como Esquecer", com Ana Paula Arósio e Murilo Rosa, estreia nesta sexta nos cinemas

adblock ativo