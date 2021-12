Veja a programação de shows e espetáculos deste fim de semana

Ainda não sabe o que fazer durante o fim de semana? O Portal A TARDE oferece algumas opções dentro da programação cultural da capital baiana. Confira alguns destaques:

Carlos Lyra e Cláudio Lyra – Cantos & Contos da Bossa Nova

Quando: sexta e sábado, 17 e 18

Horário: 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi

Couvert artístico: R$ 100

Luedji Luna

Quando: sexta, 17

Horário: 20h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto:

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), das filas A a P

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), das filas Q a Z

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), das filas Z1 a Z11

Vendas: bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido

Sexta Happy Reggae, com Adão Negro -Convidados Márcia Castro e Os My Friends

Quando: sexta-feira, 17

Horário: 18h

Onde: Mundi Music Bar (Rua Anísio Teixeira, 161, Shopping Boulevard 161 – Itaigara)

Couvert: R$ 20

Informações: (71) 3033-7172

Os sons que vêm da cozinha

Onde: sexta, 17

Horário: 20h

Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba)

Valor: R$ 50 (Inteira) | R$ 25 (Meia)

Vendas: Bilheteria do teatro ou através do site ingresso Rápido

Turnê “Canta Lulu” – Lulu Santos

Quando: sábado, 18

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Horário: 19h (abertura dos portões às 17h30)

Ingressos:

Plateia: Inteira R$ 120/ Meia R$ 60

Camarote: Inteira R$ 240/Meia R$ 120

Vendas: bilheteria, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido

Classificação: 16 anos

Adriana Calcanhotto

Quando: sábado, 18

Horários: 17h30 e 21h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto:

R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), das filas A a P

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), das filas Q a Z6

R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), das filas Z7 a Z11

Thiaguinho

Quando: sábado, 18

Horário: 21h

Local: Armazém Hall

Valor: R$ 70 (Pista) | R$ 130 (Área VIP) | R$ 160 (Camarote)

Vendas: Bilheteria do Armazém Hall, na loja Armazém Ticket e nos balcões do Pida.

Elvis is Back - Tributo ao Rei do Rock

Quando: sábado e domingo, 18 e 19

Horário: 21h

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

Valor: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Rápido

Tributo ao Queen, com Bruno Galba & Killer Queen

Onde: Groove Bar (Rua Marques de Leão, 351 – Barra)

Quando: sábado, 18

Horário: 22h

Ingressos: R$ 20 (antecipado pelo Sympla) e R$ 30 (no local)

Oswaldo Montenegro

Quando: domingo, 19

Horário: 20h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto:

R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), das filas A a P

R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia), das filas Q a Z5

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), das filas Z6 a Z11

Classificação: 18 anos

Vendas: bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido

TEATRO

Os Javalis

Quando: sexta, 17

Horário:20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

Valor: R$ 30 (Inteira) | R$ 15 (Meia)

Vendas: Na bilheteria do Teatro SESI Rio Vermelho ou através do site Sympla

A última virgem

Quando: sexta, sábado e domingo, 17, 18 e 19

Horários: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Vila Velha

Valor: R$ 20 e R$ 10 (quinta-feira) | R$ 30 e R$ 15 (sexta-feira à domingo)

Onde Comprar: Na bilheteria do teatro ou através do site Ingresso Rápido

A Outra Cia em Solos sobre mulheres

Quando: sexta e sábado, 17 e 18

Horário: 20h (Sobejo - sextas) e 19h (Dona Coca - sábados)

Onde: Teatro Gamboa Nova

Valor: R$ 20 (Inteira) | R$ 10 (Meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro Gamboa Nova

Retratos Imorais - solo com João Guisande

Data: sábado e domingo, 18 e 19

Horário: 16h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho - SALVADOR

Valor: R$ 30 (Inteira) | R$ 15 (Meia)

Vendas: Bilheteria do SESI Rio Vermelho e Sympla

Memórias do Mar Aberto: Medeia conta a sua história

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: sexta sábado e domingo, 16, 17 e 18

Horário: 20h

Gratuito

O Corrupto

Quando: Sábado, 18

Horário: 20h

Onde: Teatro Módulo, bairro da Pituba

Ingressos: R$ 25 (meia)

Vendas: Na bilheteria do teatro

Como Se Tornar Estúpido em 60 Minutos

Quando: sábado e domingo, 18 e 19

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40

Vendas: na bilheteria do teatro

Renato Piaba

Quando: sexta e sábado, 17 e 18

Onde: Teatro Jorge Amado - Pituba

Horário: 22h

Ingressos: R$ 30

Vendas: Na bilheteria do teatro

Vatapá Comedy Club

Quando: domingo, 19

Horário: 19h

Onde: Teatro Eva Herz – Livraria Cultura

Valor: R$ 40 e R$ 20

Vendas: Bilheteria teatro

DEBATE

Encontro debate '200 Anos de Frankenstein', da escritora Mary Shelley

Onde: Livraria Saraiva (Shopping da Bahia)

Quando: sábado, 18 de agosto

Horário: 18h

Gratuito

