The Walking Dead voltou na noite do domingo, 23, com sua sétima temporada, e um personagem muito importante para a trama morreu e foi Glenn (Steve Yeun).

A AMC, porém, havia gravado cenas diferentes para evitar vazamentos antes da hora - agora que o episódio foi ao ar, pelo menos uma delas ganhou destaque na web. Na cena alternativa, quem morre é a personagem Maggie (Lauren Elizabeth Cohan).

Guilherme Sobota | Estadão Conteúdo Vaza versão alternativa da cena das mortes na 7ª temporada de 'The Walking Dead'

