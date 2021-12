Vazou nesta quarta-feira, 9, a música Xscape, que faz parte do novo álbum póstumo de Michael Jackson a ser lançado no dia 13 de maio. A produção é do badalado Timbaland e a música foi gravada em 2001. Ouça a música:

Da redação Vaza nova música de Michael Jackson; ouça Xscape

adblock ativo