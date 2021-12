Vaquejada de Serrinha reúne 16 atrações musicais em três dias de festa

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

A Vaquejada de Serrinha, realizada no município de Serrinha, a 173 quilômetros de Salvador, contará com 16 atrações em três dias de festa no Parque Maria do Carmo. O evento acontece de 2 a 5 de setembro e contará com shows de axé, forró, sertanejo, pagode e gospel. Os ingressos custam de R$ 20 (pista) a R$ 120 (camarote). A ex-BBB Anamara Barreto confirmou presença.



A abertura será comandada pelo Padre Fábio de Melo, que subirá ao palco do Parque às 20h do dia 3 de setembro, quando será iniciada a programação musical. No mesmo dia, apresentam-se ainda a banda de forró Menina Faceira, às 22h, e Banda Eva, a partir da meia-noite. O encerramento do primeiro dia de shows ficará por conta de Sutiã Rendado.

