Vaquejada de Serrinha movimenta interior

A programação musical da Vaquejada de Serrinha dá o pontapé inicial nesta sexta-feira, 2, com shows de Anitta, Vingadora, Mano Walter, Tayrone e Saia Rodada.

A festa, que acontece em Serrinha (173 de Salvador), vai ter ainda shows no sábado, 3, a partir das 13h, com Aviões do Forró, Marcos e Belutti, Harmonia do Samba, Arreio de Ouro, Simone e Simaria e Seu Maxixe.

No encerramento, domingo, 4, a animação fica por conta de Luan Santana, Wesley Safadão, Gabriel Diniz, Leandro Rocha, Chicabana e Léo Santana.

