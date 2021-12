Vandex recebe Stina Sia na nova temporada do Jazz em Plutão

O projeto Jazz em Plutão está de volta à programação da webtv Vandex.TV a partir desta quinta-feira, 31, às 20h30, e recebe como convidada a dinamarquesa Stina Sia, que desde 2010 desenvolve estudos de música popular brasileira em São Paulo e em Salvador.

A artista tem como referências nomes como Stevie Wonder, Donny Hathaway, Cannonball Aderley, Miles Davis, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, Lauren Hill e Jamiroquai.

Serão dez programas, com uma hora de duração cada, exibidos até julho de 2014 no site:www.vandex.tv. Durante a exibição do programa, os telespectadores poderão participar em tempo real pelo Twitter e Facebook.

