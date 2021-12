Vanderson é desclassificado do 'BBB 19'

O participante Vanderson, do Big Brother Brasil 19, foi desclassificado do reality show nesta quarta-feira, 23, após ser intimado para depor na delegacia do Rio Janeiro. De acordo com a TV Globo, a delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, esteve na manhã desta quarta nos estúdios da emissora.

No local, ela intimou o biólogo e coordenador educacional indígena, de 35 anos, a prestar depoimento em inquérito instaurado após denúncias feitas contra o participante. Vanderson foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, sob acusações que envolvem estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor.

A emissora informou que a saída do participante da casa resulta na sua desclassificação. Ele não será substituído, e o programa seguirá com 15 participantes. O apresentador Tiago Leifert anunciará a decisão na edição desta noite.

