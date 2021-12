Vander Lee apresenta sucessos de carreira em show na Madrre

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O cantor realiza show em Salvador no dia 2 de abril, um sábado, para apresentar sucessos de carreira, com composições que passeiam por sambas espirituosos, baladas românticas e rocks moderado. A apresentação será realizada na casa de shows Madrre, localizada na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba.

Os ingressos para assistir ao espetáculo custam R$ 55 (pista) e R$ 75 (mezanino) e podem ser adquiridos nos postos de vendas da Ticketmix. A apresentação está programada para começar a partir das 22 horas.

| Serviço |

Vander Lee

Quando: Dia 2 de abril, a partir das 22 horas

Onde: Madrre, na Pituba

Quanto: R$ 55 (pista) e R$ 75 (mezanino)

Informações: 3346- 0012

