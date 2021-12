Van Botti e Punk Bossa Trio lançam clipe de bossa nova cinemanovista

Ex-Úteros Em Fúria, o músico Evandro Botti, também conhecido como Vandex ou mais recentemente, Van Botti, acaba de lançar um belo videoclipe para sua música Lost in The Storm, uma bossa nova gravada com a participação de grandes músicos locais, como Aderbal Duarte (discípulo de João Gilberto, ao violão) e André Becker (sax).

Dirigido por Isabel Machado, o clipe é um amálgama de cenas gravadas na atualidade (apresentando Evandro e sua banda em um salão) com trechos do filme A Grande Feira (1961), do cineasta baiano Roberto Pires (1934 - 2001).

Nas cenas, da cópia recentemente restaurada, pode-se ver ícones baianos do cinema brasileiro como Geraldo Del Rey, Helena Ignes e Luiza Maranhão, além de cenas nostálgicas da bela Salvador na virada entre os anos 1950 e 60.

Não a toa, o diretor de fotografia do clipe é Petrus Pires, filho de Roberto e também cineasta.

Lost in The Storm é parte de um projeto maior, intitulado Capoeira Jazz, que traz Vandex e seu Punk Bossa Trio em seis videoclipes gravados no Dique do Tororó, com a participação de um grupo de capoeiristas que jogam no belo cenário soteropolitano.

São cinco faixas instrumentais inspirada nos toques da capoeira, como Santa Maria, Iuna, Benguela, São Bento Grande de Bimba e Angola, mais o clipe de Lost in The Storm.

Todo este material está disponível em um DVD a venda no site do músico.

Viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura, o Capoeira Jazz conta com o patrocínio das empresas Avansys e Ciberian, além do Ministério da Cultura, Governo Federal.

