Valesca Popozuda lançou nesta sexta-feira, 19, a canção "Tá pra nascer homem que vai mandar em mim". A música, segundo a cantora, é uma homenagem às mulheres e pede o fim do machismo. Os autores são Wallace Vianna , André Vieira e Pardal, os mesmos do hit "Beijinho no Ombro".

Ouça a música abaixo:

Da Redação Valesca Popozuda lança canção contra o machismo

Acompanhe com a letra:

Tá pra nascer homem que vai mandar em mim,

tá pra nascer alguém que vai me exculaxar

Tá pra nascer

E eu já falei pra tú

Se ficar me enchendo o saco

Mando tomar ..

Vergonha na cara

É coisa rara de se ver

Mal sabe meu nome

E já tá querendo me ter

Nunca dependi de homem

Pra coisa nenhuma

Se tuas nega são tudo assim

Desacostuma

Vou te provar que eu não sou do tipo de mulher

Que você paga uma bebida

E eu dou o que tu quer

Enfia teu malote no saco

E lambe o cheque

Tenho nojo de moleque

Pode ser pagodeiro

Empresário ou cantor

Pode ser funkeiro

Milionário ou jogador

O que você faz da sua vida nao me interessa

Vou mandar tu se fufu porque sou dessas

