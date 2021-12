Val Macambira inicia temporada de shows gratuitos no Pelourinho

>> Clique aqui e veja a programação musical da cidade



Depois de uma turnê por países da Europa, Val Macambira retorna a Salvador para fazer shows semanais gratuitos no mês de outubro, sempre às quintas-feiras, na Praça Pedro Archanjo, no Centro Histórico da capital baiana. A primeira apresentação será realizada no próximo dia 7 e contará com a a banda Maracatu Bizoro Avoador.

| Serviço |



Show de Val Macambira

Quando: Todas as quintas-feiras de outubro

Onde: Praça Pedro Archanjo, no Pelourinho

Quanto: Gratuito

