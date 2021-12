'Vai Anitta': cantora rebate produtor que criticou ausência em série

A cantora Anitta se posicionou após as críticas feitas pelo produtor DJ Batutinha, da Furacão 2000. Ele alega que teria 'descoberto' Anitta, que estaria tentando "tirá-lo de sua história" ao não citá-lo na série Vai Anitta, da Netflix.

Anitta é a cantora brasileira de funk mais ouvida no exterior

A funkeira afirma que Batutinha não foi citado nominalmente porque "gastaria um episódio inteiro só nessa bad vibe [vibração negativa, em tradução livre]": "Precisaríamos de muito tempo pra explicar tanta coisa."

Segundo Anitta afirmou em tuítes feitos como resposta ao Twitter do E+, à época em que o produtor saiu da empresa, ela teria sido "colocada na geladeira por ficar ao lado dele em nome da gratidão."

"Quando eu saí da Furacão, ele se juntou de volta à empresa, alegando que me processaria por cantar as músicas feitas anteriormente por ele junto com a empresa. Tudo isso porque ele não foi chamado para fazer parte do projeto fora da Furacão."

"Eu amaria tê-lo chamado, mas não tinha dinheiro para pagá-lo. E não, ele não faria de graça apostando no projeto, como meu atual produtor fez, porque quando eu fui colocada na geladeira por ficar do lado dele, dentro do seu direito de profissional, ele me cobrou pela produção de Fica Só Olhando, que demorou pra sair porque eu estava juntando dinheiro para pagar."

"A Furacão 2000, empresa para a qual o mesmo trabalhava na função de descobrir novos talentos, foi citada e mostrada várias vezes na série. Infelizmente, numa única temporada não dá pra se aprofundar demais em muitas histórias", acrescentou.

Por fim, Anitta concluiu: "Imagina explicar tudo isso com detalhes na série? [...] Só preferi citar que fui descoberta pela empresa... Achei mais leve".

