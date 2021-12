Universo poético e trajetória de Cartola inspiram musical no TCA

O universo poético e a trajetória do cantor, compositor e violonista Cartola (1908-1980), um do maiores sambistas da história da música brasileira, são mostrados no musical Cartola, o Mundo é um Moinho.

O espetáculo, que foi indicado a cinco importantes prêmios, pode ser conferido pelo grande público no Teatro Castro Alves, neste sábado, 29, às 20 horas e domingo, 30, às 19 horas.

O autor de clássicos como As Rosas Não Falam, Senhora Tentação e Acontece será representado pelo ator Flávio Bauraqui. O artista há muitos anos vem se debruçando em rica pesquisa sobre a vida e obra do "bamba dos bambas", que só alcançou a consagração de sua carreira aos 66 anos.

Paixão pela Mangueira

Além de Bauraqui, que tem recebidos elogios da crítica especializada, a montagem traz mais 17 atores e oito músicos que representam diversos personagens ligados à vida do compositor, a exemplo de Deolinda (primeira mulher de Cartola), Dona Zica (sua derradeira esposa) e Carlos Cachaça (compositor parceiro e amigo).

Não ficam de fora do espetáculo a paixão de Cartola pela Mangueira, as dificuldades financeiras, os conflitos com o pai Sebastião, a sua atuação como pedreiro ou tipógrafo, entre outros fatos curiosos da vida do sambista que foi um dos fundadores da Mangueira.

Idealizado pelo ator e produtor Jô Santana, o musical, que tem elenco de atores negros, tem texto do dramaturgo e jornalista Artur Xexéo, direção e encenação de Roberto Lage, pesquisa de Nilcemar Nogueira, neta de Cartola e direção musical de Rildo Hora.

Construção do personagem

"Minha relação com Cartola vem desde 2004, quando fiz o musical Obrigado, Cartola, que infelizmente não durou muito tempo. Foi a partir daí que mergulhei fundo na pesquisa para o papel" diz Flávio Bauraqui.

"Quando o espetáculo acabou, fiquei com uma frustração enorme pois levei muito tempo construindo o personagem. Depois, ainda representando ele, fiz turnê com Beth Carvalho e participação na serie JK e aí pensei: –Já deu", conta.

"Mas quando soube deste atual musical, fiquei muito feliz. Cheguei "zerado" nos ensaios, absorvendo tudo. No dia que mostrei o meu Cartola foi uma emoção só", complementa.

"No meu processo de construção de personagem sinto muito prazer. Sou um ator criador. Meu compromisso é o de contar a história, contribuindo, acrescentando", afirma o intérprete que já está escalado para a nova série da Globo, Filhos da Pátria, que estreia este ano.

Trilogia e empoderamento

No elenco, além de Bauraqui atuam Andréa Cavalheiro, Hugo Germano, Adriana Lessa, Silvetty Montilla, Augusto Pompêo, entre outros.

A trama do musical tem início na quadra de uma escola de samba que desenvolve como tema de enredo a trajetória de Cartola. São mostrados, então, fatos da vida do músico, embalados por belas canções.

O idealizado e produtor do projeto, Jô Santana informa que este musical integra a trilogia do samba, que contará, a trajetória de Dona Ivone Lara (A direção será do baiano Elísio Lopes Junior) e Martinho da Vila.

"Já fiz espetáculos da Broadway, mas queria falar da história de nosso povo. Povo negro que vive o desafio diário da sobrevivência. Quis falar de nossas referências" diz.

"O musical acabou se tornando uma grande ação de empoderamento dos artistas negros deste país e celebra a diversidade, pois tem drag, gordo... As pessoas se sentem representadas" diz.

O drag queen, humorista e cantor Silvetty Montilla, diz que no início teve dificuldade com a rotina dos ensaios (seis horas por dia, de segunda a sábado). Com 50 de idade e 30 de carreira, tem arrancado aplausos.

| SERVIÇO |

Cartola, o Mundo é um Moinho

Quando: Sáb, (29) às 20h e dom, (30) às 19h

Onde: Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 100 e R$ 50 (filas A a P); R$ 80 e R$ 40 (Q a Z6) R$ 60 e R$ 30 (Z7 a Z11)

Telefone: (71) 3535-0600

