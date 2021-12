Uma Vez, Nada Mais de volta a cartaz em Salvador

Clique aqui e confira outras peças em cartaz na cidade

O espetáculo “Uma Vez, Nada Mais”, com as atrizes Aicha Marques e Maria Menezes, está de volta a Salvador. A peça pode ser conferida de 26 de março até 02 de maio, de sexta a domingo, sempre às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Na peça, uma das personagens é uma mulher realizada, que teria encontrado um grande amor. A outra, sozinha e deprimida, encontra no trabalho um refúgio para a sua desastrosa vida pessoal, além de ter como confidente uma cliente, a quem recorre para esquecer que foi abandonada pelo parceiro.

| Serviço |

Espetáculo: Uma Vez, Nada Mais

Quando: De 26 de março a 02 de maio, de sexta a domingo

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 15 a R$ 30

