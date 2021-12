Uma Rosa com Amor: novela dá prejuízo de R$ 4 milhões ao SBT

“Uma Rosa com Amor”, novela do SBT que será encerrada antes do previsto por conta da baixa audiência, trará prejuízo de R$ 4 milhões à emissora por causa da redução na quantidade de capítulos. As informações foram divulgadas na coluna de Flávio Ricco, publicada no UOL.

Exibido de segunda a sábado, o remake de Tiago Santiago contaria com 196 capítulos, mas teve o número reduzido para 145. A previsão é que o folhetim, protagonizado por Carla Marins (Serafina) e Claudio Lins (Claude Antoine), seja encerrado no dia 14 de agosto.

