'Um Lobisomem Americano em Londres', filme clássico dos anos 1980, ganhará remake

Se é para recriar um clássico do cinema, algo tão na moda atualmente em Hollywood, que pelo menos isso fique em família. O site The Hollywood Reporter revelou nesta terça-feira, 8, os planos para um remake de Um Lobisomem Americano em Londres, clássico do terror e humor lançado em 1981.

Curiosamente, quem está cuidando do projeto, e assinará o roteiro e sentará na cadeira de diretor no set de filmagens, é o filho do criador da história John Landis.

Max Landis, de 31 anos, seguirá os passos do pai nessa história. O jovem cineasta tem mais créditos como roteirista, tendo escrito, por exemplo, Victor Frankenstein e American Ultra: Armados e Alucinados, ambos de 2015.

O THR ainda revela que o remake de Um Lobisomem Americano em Londres será produzido por Robert Kirkman, criador da série de TV e quadrinhos , e David Albert, produtor da mesma série televisiva.

Lançado em 1981, o filme Um Lobisomem Americano em Londres foi revolucionário em seu lançamento e venceu o Oscar de melhor maquiagem na primeira vez em que a categoria foi incluída na cerimônia realizada pela Academia. O longa foi o impulso para a carreira de Rick Baker, especialista em maquiagem e efeitos especiais.

A história original de Um Lobisomem Americano em Londres contava a história de dois amigos que se aventuram como mochileiros no interior da Inglaterra quando são atacados por uma estranha criatura. O sobrevivente do ataque, David Kessler, interpretado por David Naughton, passa a ter visões do amigo morto, nas quais ele explica que ambos foram atacados por um lobisomem e que David se tornará em um monstro na próxima lua cheia.

Não há previsão para a estreia do remake.

