Últimos dias para conferir Caderno de Rimas do João e Sem Rimas da Maria

A premiada Companhia de Teatro Novos Novos encerra, este final de semana, as apresentações do espetáculo infantojuvenil Caderno de Rimas do João e Sem Rimas da Maria. A peça, entre outras questões, trata de valores familiares, respeito ao semelhante e ao mais velho, amizade, passagem do tempo, vida e morte.

Adaptada a partir de dois textos literários do ator, diretor e escritor Lázaro Ramos, coloca em cena 23 intérpretes, entre atores e músicos. A montagem, que explora a ludicidade e traz música ao vivo, tem direção de Débora Landim e será apresentada sábado, 25, às 16 horas e domingo, 26, às 11h.

"Embora Lázaro (Ramos) tenha feito os personagens para os filhos, nesta montagem João e Maria simbolizam o coletivo", afirma Débora Landim que na peça traz à cena crianças e adolescentes na faixa etária de seis a 23 anos.

Equipe de excelência

Outra atração do espetáculo é a equipe técnica de profissionais bastante reconhecidos na cena local. Nada menos que Zuarte Jr na cenogafia, Marisia Motta no figurino e iluminação de Valmyr Fereira, que veio especialmente do Rio de Janeiro para este projeto. As músicas são de Ray Gouveia, Jarbas Bittencourt e Felipe Pires e as coreografias, de Lulu Pugliese. Vale destacar, também que a consultoria artística é assinada pela atriz e escritora Cássia Valle.

"O espetáculo foi montado sem patrocínio, mas estes profissionais aceitaram este desafio, que também foi o meu: o de manter a qualidade artistica mesmo sem aporte financeiro" , afirma Landim, profissional de referência na area teatral infantojuvenil, que também já emprestou seu talento na direção de crianças no cinema.

A trama que começa com uma avó falando do tempo (a atriz Ana Mariana) vai se desenvolvendo a partir dos seus dois netos , os irmãos, João e Maria (representados por vários atores), que aprendem a se relacionar com o mundo e seus desafios através do criar e do contar histórias.

Trajetória

A Cia Novos Novos tem no repertório espetáculos teatrais como Imagina Só... Aventura do Fazer (2001); Mundo Novo Mundo (2003); Alices e Camaleões (2004); Diferentes Iguais (2006); Ciranda do Medo (2008) e Paparutas (2012), este também texto de Lázaro Ramos, só que adaptado para o teatro .

A Cia também montou peças teatrais em projetos especiais ligados à arte educação como Capitães da Areia (2013); O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (2013); e Ser Criança Não É Brincadeira (2014).

| Serviço |

Caderno de Rimas do João e Sem Rimas da Maria

Quando: Sábado, 25, 16h e domingo, 26, 11h

Onde: Teatro Vila Velha

Entrada: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

adblock ativo