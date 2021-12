Último fim de semana para assistir É Meu, É Seu, É Nosso!

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro

Termina neste fim de semana a temporada de apresentações do musical intanto-juvenil ¿É Meu, É Seu, É Nosso!¿ em Salvador, no Espaço Xisto Bahia (Rua General Labatut, 27, Barris, Biblioteca Pública do Estado), às 16 horas. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O espetáculo conta a trajetória de um garoto que luta para superar um problema de saúde, contando com o suporte emocional da família e dos amigos. Realizada pelo GACC ¿ Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Bahia) -, a peça aborda uma temática que condiz com a realidade de seus integrantes. Na montagem, o Grupo trabalha em parceria com a Cabriola Cia. de Teatro.



O texto é do dramaturgo Deolindo Checcucci e a direção, de Heraldo Souza, que também é o responsável pela trilha sonora, executada ao vivo pelos atores-cantores.



Encontro - Depois de encerrar a temporada na capital baiana, a Cabriola irá participar, como grupo convidado, do V Encuentro Internacional de Maestros Y Escuelas de Teatro, realizado em Quito, no Equador, com o espetáculo ¿Quem Conta Faz de Conta¿. O evento é uma realização da Universidad Central Del Equador, Facultad de Artes.



| Serviço |



¿É Meu, É Seu, É Nosso!¿

Quando: Sábado, 26, e domingo, 27, às 16 horas

Onde: Espaço Xisto Bahia (Rua General Labatut, 27, Barris, Biblioteca Pública do Estado

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



