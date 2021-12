Último ensaio do Harmonia terá shows de Léo Santana e Thiaguinho

O Harmonia do Samba vai encerrar a temporada de "A Melhor Segunda-feira do Mundo" com três shows. Além dos anfitriões, também vão se apresentar Léo Santana e Thiaguinho. A festa será segunda-feira, 13, a partir das 20h, no Estádio de Pituaçu.

“Estamos ansiosos por esse momento. Estamos chamando a campanha de ‘Segunda dos Gigantes’. Brincando com a minha altura e a de Léo, tem tudo a ver, né? [risos] e Thiaguinho é pequeno na estatura e um gigante desse samba que contagia a gente. Vai ser incrível. A torcida merece”, diz Xanddy.

Os ingressos estão sendo vendidos na Ticketmix, Line Bilheteria, Pida e Balcões de Ingressos dos Shoppings. Os valores de Pista custa R$ 50 e o de Camarote R$ 80.

adblock ativo