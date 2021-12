Último dia do projeto Jam no Mam é lamentado pelo público

Nem a chuva que caiu no final da tarde deste sábado, 2, impediu o público do projeto Jam no Mam de conferir o último dia da apresentação de música instrumental deste semestre.

O projeto ocorre todos os sábados desde 1993, no Museu de Arte Moderna da Bahia, local disponibilizado pelo governo do estado para a realização dos shows. Porém, deixará de ocorrer nos próximos finais de semana por falta de patrocínio.

De acordo com a coordenadora da Huol Criações, empresa responsável pela realização das jam sessions, Cassilda Póvoas, o evento semanal volta a ser realizado no próximo semestre, mas terá de ser suspenso por falta de patrocínio que mantenha a estrutura profissional e de acesso ao evento, como o pagamento de pessoal, equipamentos de som e iluminação, segurança, entre outros.

"Os empresários precisam ter responsabilidade social e patrocinar eventos culturais. Estamos parando agora por falta de patrocínio. É uma perda para o cenário cultural de Salvador. Mas para o próximo semestre já temos patrocínio garantido", conta Póvoas.

As amigas Ana Rosa Rizzutto, 24 e Tais Besseau, 24, lamentam a suspensão dos shows. "Agora só temos o Rio Vermelho. É uma pena que tenha de parar", disse Besseau. Uma solução para o problema financeiro, segundo Rizzutto, seria aumentar o valor do ingresso, no entanto, o projeto perderia o sentido, já que o valor de R$ 7 (inteira), é justamente para facilitar o acesso e democratizar o som do jazz e estilos musicais afins.

