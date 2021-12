Último álbum dos Beatles completa 40 anos

Neste sábado, 8, "LeT it be", o álbum que pôs um ponto final na trajetória dos Beatles, completa 40 anos. Em 1966 a banda tomou a decisão de deixar os palcos para se concentrar em seu trabalho de estúdio.



No entanto, dois anos depois, e após a tortuosa gravação do disco conhecido como "O álbum branco", McCartney começou a gestar um projeto, inicialmente chamado "Get Back", que pretendia levar a banda de volta as suas origens.



A ideia de McCartney consistia na preparação de novas músicas que pudessem ser apresentadas ao público no palco, ao vivo, além da filmagem de todo o trabalho para um filme. Os Beatles iniciaram a gravação, mas os problemas que tinham dificultado o trabalho durante a gravação de "O Álbum Branco", não demoraram a ressurgir.



A presença do casal John Lennon e Yoko Ono no estúdio de gravação, a morte do agente do grupo, Brian Epstein, que deixou os Beatles sem representação nem liderança, e o individualismo cada vez maior de todos os membros da banda fizeram da gravação de "Get Back" uma "experiência desagradável", como descreveu o produtor George Martin.



Lennon e McCartney tinham perdido o interesse de compor juntos e o ambiente estava tão carregado que Harrison abandonou a banda durante dez dias. Apenas a presença do tecladista Billy Preston, que se uniu à gravação de algumas músicas, conseguiu acalmar os ânimos durante um tempo.



No entanto, no filme resultante da filmagem das sessões ficava claro que McCartney, Lennon, Harrison e Starr já não funcionavam como banda. O projeto foi abandonado temporariamente pela gravação de "Abbey Road" e só foi retomando no começo de 1970 pelo produtor americano Phil Spector, conhecido por seu característico muro de som.



Após analisar outros cenários como um barco no Tâmisa e o deserto de Túnis, os Beatles fizeram um show, o último de sua carreira como conjunto, no terraço do edifício da Apple Corps no número 3 de Savile Row, a rua dos alfaiates sob medida de Londres, para apresentar "LeT it be".



No estúdio, Spector acrescentou o show ao material gravado um ano e fundos de orquestras e coros. O disco resultante, o único não produzido por George Martin, não agradou McCartney, que tinha concebido o projeto como um álbum com som ao vivo.



Em 2003, McCartney lançou "LeT it be...Naked", uma reedição com sua própria versão do material original. O projeto, prensando como "Get Back", uma volta ao rock and roll e os shows que tinham caracterizado à banda no seu início, terminou como "LeT it Be" e com a separação dos garotos de Liverpool.



McCartney tinha decidido deixar a banda no dia 10 de abril de 1970, uma semana antes do lançamento de seu primeiro trabalho solo, e anunciou a dissolução do grupo em uma entrevista na qual descartava voltar a trabalhar com Lennon.



Ele não só transgrediu o pedido de seus companheiros de atrasar o lançamento de seu novo disco, muito próximo ao lançamento de "LeT it be", como se antecipou a Lennon, que seis meses antes já tinha comentado sua intenção de deixar os Beatles, mas que não a tornou pública porque estava esperando para solucionar alguns problemas de representação.



"Sempre estava buscando uma desculpa para deixar os Beatles, mas não tinha coragem para fazer isso. A semente estava plantada desde que deixamos os palcos, mas me assustava a ideia de abandonar o palácio", reconheceria Lennon dez anos depois.



"LeT it be " conseguiu ser o número um na lista americana Billboard durante três semanas e a banda sonora do filme levou um Oscar.



No entanto, a crítica não acompanhou o álbum de despedida dos Beatles, que o crítico da revista "New Musical Express" Alan Smith definiu como "um epitáfio encardido, uma lápide de cartolina, um final triste e mesquinho para um grupo que mudou a música pop".



