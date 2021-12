Ubiratan Castro permanece internado por problemas renais

O professor e diretor-geral da Fundação Pedro Calmon (FPC), Ubiratan Castro, segue internado no Hospital Espanhol, em Salvador.

De acordo com a assessoria de comunicação da FPC, Castro é paciente renal crônico e, por isso, precisa de internação para realizar avaliações de saúde periódicas.

Esta não é a primeira vez que ele é internado neste ano. Entretanto, o procedimento não impede a produção intelectual do professor, que já tem agenda de eventos confirmada para o mês de novembro.

No dia 19, Ubiratan Castro participa de lançamento do livro do autor nigeriano Wole Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura. O evento acontece na Academia de Letras da Bahia, às 16h, e contará com uma conversa entre o autor e o público, além da sessão de autógrafos.

