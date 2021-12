U2 voltará aos palcos quatro anos depois de turnê histórica

A banda irlandesa U2, cuja última turnê entre 2009 e 2011 teve a maior rentabilidade da história, anunciou nesta quarta-feira que realizará uma série de concertos na América do Norte e Europa em 2015.

As datas da turnê "eXPERIENCE" indicam que o líder da banda, Bono, acredita que estará totalmente recuperado do acidente de bicicleta que sofreu no mês passado.

Em um show surpresa pela campanha contra a AIDS, realizado na segunda-feira, em Nova York, o artista britânico foi substituído por Bruce Springsteen e o vocalista do Coldplay, Chris Martin.

A banda anunciou apresentações em 19 cidades, começando em Vancouver (Canadá) nos dias 14 e 15 de maio, passando por Barcelona (Espanha) em 5 e 6 de outubro e terminando em Paris no dias 10 e 11 de novembro.

Essa será a primeira turnê do U2 desde "360", quando a banda se apresentou em todo o mundo com um total de 110 shows, arrecadando o número recorde de 736 milhões de dólares entre 2009 e 2011.

