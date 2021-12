U2 recomeça pela Itália turnê após recuperação de Bono

A banda irlandesa U2 apresentará suas novas músicas no concerto da próxima sexta-feira na cidade italiana de Turim, na retomada da turnê "360º" na Europa após vários meses de paralisação por causa de uma lesão nas costas de Bono Vox.



"Aproveitamos muito bem este período de pausa. Agora temos 25 novas músicas e duas ou três delas já apresentaremos ao vivo na próxima sexta-feira", contou o guitarrista The Edge em um encontro com a imprensa local, publicado hoje pelo jornal "La Repubblica".

